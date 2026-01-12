Ричмонд
Германия и Израиль создадут совместный «киберкупол»

Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписали соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Как сообщает газета Handelsblatt, документ, заключённый по итогам двухдневного визита немецкого министра в Израиль, предусматривает создание для Германии так называемого «киберкупола» — системы автоматического обнаружения и отражения кибератак, а также атак с использованием беспилотников.

Соглашение предполагает тесную интеграцию технологических и экспертных возможностей двух стран в области цифровой обороны.

Ранее сообщалось, что Германия вступилась за Гренландию.

