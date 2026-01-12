Ричмонд
Стало известно, сколько населенных пунктов за неделю освободили ВС РФ в зоне СВО

За период с 5 по 11 января Вооружённые Силы России освободили четыре населённых пункта в зоне специальной военной операции.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ, под контроль взяты два населённых пункта в Запорожской области и по одному в Сумской и Днепропетровской областях.

На предыдущей неделе, с 29 декабря по 4 января, были освобождены пять населённых пунктов: два в Харьковской области, два в Донецкой Народной Республике и один в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики обошли минные поля и застали ВСУ врасплох.

