Стало известно, сколько населенных пунктов за неделю освободили ВС РФ в зоне СВО

За период с 5 по 11 января Вооружённые Силы России освободили четыре населённых пункта в зоне специальной военной операции.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ, под контроль взяты два населённых пункта в Запорожской области и по одному в Сумской и Днепропетровской областях.
На предыдущей неделе, с 29 декабря по 4 января, были освобождены пять населённых пунктов: два в Харьковской области, два в Донецкой Народной Республике и один в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики обошли минные поля и застали ВСУ врасплох.
