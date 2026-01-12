Весь клан Жириновского: тайна сына, чем занимается дочь и как внук был связан с донором Украины

Уже несколько лет об Игоре Лебедеве ничего не слышно. По сведениям телеграм-канала Baza, которые смог подтвердить Life.ru, похоже, что он изменил ФИО на Давид Александрович Гарсия. Никаких бизнесов в России сейчас на нём нет. Исчез из зарубежных торговых реестров и его тёзка, занимавшийся гостиничным бизнесом в Испании. По слухам, Лебедев якобы жил до СВО в Майами, а теперь обитает где-то на Пиренеях. Как бы то ни было, он растит двух детей, которых ему родила бывшая баскетболистка Надежда Гришаева. Показательно, что детишки названы на испанский манер.