Весь клан Жириновского: тайна сына, чем занимается дочь и как внук был связан с донором Украины

Бывшая жена теряет миллионы.
Бывшая супруга политика Галина Лебедева активно занимается бизнесом. У неё четыре фирмы — «Замок звезды», «Раритет-Юг», «Рента-В» и «Свап». Сфера деятельности всех — управление имуществом. На их баланс записывались просторные помещения в башне «Город столиц» в «Москве-Сити» и, возможно, таунхаусы в элитном посёлке «Нежинский» на улице Жириновского. Суммарная выручка в прошлом году составила 76 млн рублей, но вместо чистой прибыли были зафиксированы убытки — минус 15 млн рублей.
Тёзка Галины Лебедевой в 2018—2025 годах сложила полномочия директора или учредителя в восьми испанских компаниях, которые сдают номера в гостиницах в Барселоне и на Балеарских островах. Почти все эти компании в настоящее время переписаны на кипрские офшоры.
Сын, которого нет. Кто такой Давид Гарсия?
Игорь Лебедев — единственный ребёнок Владимира Вольфовича, родившийся в браке. Он самый таинственный из родни. Раньше Лебедев следовал за отцом повсюду. Был тяжеловесом партии ЛДПР, депутатствовал в III-VII созывах Госдумы, однако потом неожиданно ушёл из политики. Ходили пересуды, что сын и родитель сильно поссорились. В итоге Игорь Лебедев даже не явился на похороны Владимира Жириновского, но прислал на его могилу венок с подписью «Давай помиримся».
Уже несколько лет об Игоре Лебедеве ничего не слышно. По сведениям телеграм-канала Baza, которые смог подтвердить Life.ru, похоже, что он изменил ФИО на Давид Александрович Гарсия. Никаких бизнесов в России сейчас на нём нет. Исчез из зарубежных торговых реестров и его тёзка, занимавшийся гостиничным бизнесом в Испании. По слухам, Лебедев якобы жил до СВО в Майами, а теперь обитает где-то на Пиренеях. Как бы то ни было, он растит двух детей, которых ему родила бывшая баскетболистка Надежда Гришаева. Показательно, что детишки названы на испанский манер.
Премиальный фитнес, но не премиальная прибыль.
Жена Игоря Лебедева Надежда Гришаева контролирует премиальный фитнес-клуб Anvil в цоколе новостройки на улице Воробьёвы горы. Клуб управляется через две компании Гришаевой — «Верде фитнес» и «Гринс». В прошлом году там при суммарных доходах 101 млн рублей был зафиксирован убыток минус 20 млн рублей.
Тёзка Надежды Гришаевой пару лет назад вышла из состава учредителей трёх испанских организаций, через которые сдаются номера в отелях на Ибице и в Аликанте. Одна из организаций вскоре была ликвидирована, другая переписана на кипрский офшор.
Внуки Жириновского живут и работают за океаном.
Внуки-близнецы Владимира Жириновского (дети Игоря Лебедева от первой супруги) вместе отучились в TASIS — частной американской школе, расположенной в Швейцарии. Потом их пути разошлись.
Сергей Лебедев учился ещё в Бостонском и Колумбийском университетах. Таких, как он, на профессиональном языке называют «квантитативный аналитик» или «финансовый математик». С января 2023-го Сергей работает в нью-йоркском хедж-фонде PinnBrook.
Александр Лебедев окончил Высшую школу гостиничного менеджмента в Лозанне и повышал квалификацию в Гарварде. По образованию он оценщик отелей и аналитик в сфере туризма. В 2024—2025 годах он работал на PwC — это крупнейшее международное консалтинговое агентство, которое известно в России методической поддержкой Украины.
Оба близнеца указывают, что живут в Дубае (ОАЭ).
Олег Жириновский (Эйдельштейн): ферма с икрой и долгами.
Внебрачный сын политика Олег Жириновский (Эйдельштейн) основал в Тверской области осетровую ферму под брендом «Белугафиш». Там выращивают белугу, осетра, стерлядь и севрюгу, а также производят чёрную икру. Бизнес управляется сразу через две компании: не исключено, что речь об оптимизации налогов. При этом выручки нет, официально ферма из года в год приносит лишь миллионные убытки. Других предприятий у Олега Жириновского нет.
Тайная невестка и её скромный салон.
Мать двух несовершеннолетних дочек Олега Жириновского Мадина Батырова руководит предприятием «Фарн». Собственником является её фактическая свекровь Жанна Газдарова (одна из гражданских жён Владимира Вольфовича). Судя по судебным материалам, через «Фарн» управляется салон красоты на первом этаже высотки в московском Северном Медведкове. Финансовые обороты скромные: в прошлом году было 13 млн рублей доходов и всего полмиллиона прибыли. Интересна активность Батыровой в соцсетях. Она состоит в десятках пабликов, связанных с заграничной жизнью и покупкой недвижимости в Дубае.
Невестка посла ведёт Фонд Жириновского.
По слухам, внебрачная дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко собирается в будущем году баллотироваться на выборах. Сейчас она управляет Фондом Жириновского и даёт комментарии по отцу. Бизнесом она никогда не занималась. Ранее работала в структурах столицы и в аппарате Федерального собрания.
Анастасия замужем за сыном российского посла в Сербии. Он тоже не бизнесмен. Ранее служил заместителем губернатора Владимирской области, а теперь руководит управлением ЛДПР по цифровизации.
Пара воспитывает двух дочек школьного возраста. Об этих внучках Владимира Вольфовича почти нет информации.