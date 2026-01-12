Симоньян подчеркнула, что Россия не может бомбить свою собственность.
Российские войска не наносят массированные удары по центру Киева, потому что там находятся «Крещатик» и «Лавра», которые «пренадлежат нам». Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Симоньян отметила, что воспринимает центральные районы Киева и важные религиозные объекты города как часть общего исторического и культурного пространства России. Журналистка также обратила внимание, что ее слова не являются официальной позицией российских властей или военного ведомства, а отражают личное, эмоциональное восприятие происходящего.