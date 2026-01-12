Ричмонд
Симоньян рассказала почему ВС РФ не бомбят Киев

Российские войска не наносят массированные удары по центру Киева, потому что там находятся «Крещатик» и «Лавра», которые «пренадлежат нам». Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Симоньян подчеркнула, что Россия не может бомбить свою собственность.

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

Симоньян отметила, что воспринимает центральные районы Киева и важные религиозные объекты города как часть общего исторического и культурного пространства России. Журналистка также обратила внимание, что ее слова не являются официальной позицией российских властей или военного ведомства, а отражают личное, эмоциональное восприятие происходящего.

