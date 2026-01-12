Ричмонд
В МИД объяснили, почему Европа не отреагировала на атаки Киева по РФ

Российский дипломат обвинил европейские страны в осведомлённости и безразличии в отношении атак киевского режима.

Российский дипломат обвинил европейские страны в осведомлённости и безразличии в отношении атак киевского режима. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что Европа не осудила ни попытку удара беспилотниками по государственной резиденции президента Владимира Путина, ни теракт в Херсонской области, что свидетельствует о её информированности и нежелании критиковать украинские власти.

Напомним, по данным главы МИД Сергея Лаврова, в ночь на 29 декабря была предпринята атака с использованием 91 БПЛА на резиденцию в Новгородской области, все дроны были сбиты, жертв и разрушений не было.

Ночью 1 января целенаправленный удар ВСУ по кафе и гостинице в посёлке Хорлы, где встречали Новый год, привёл к гибели 29 мирных жителей и ранению не менее 60 человек; один из дронов нёс зажигательную смесь, вызвавшую пожар.

Ранее Симоньян раскрыла причину, почему Россия не бомбит Киев.

