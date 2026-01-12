Российский дипломат обвинил европейские страны в осведомлённости и безразличии в отношении атак киевского режима. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью «Известиям» заявил, что Европа не осудила ни попытку удара беспилотниками по государственной резиденции президента Владимира Путина, ни теракт в Херсонской области, что свидетельствует о её информированности и нежелании критиковать украинские власти.