Оппозиционеры в Чехии потребуют отставки спикера парламента из-за его позиции по Украине

В Чехии оппозиционные партии собираются добиваться отставки председателя палаты депутатов парламента Томио Окамуры из-за его резкого новогоднего обращения.

Как сообщил лидер партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел, в своём послании Окамура осудил поставки оружия Украине, заявив, что нельзя тратить деньги чешских граждан на военную помощь Киеву. По его словам, от конфликта получают выгоду западные компании и правительства, а также украинские чиновники из окружения Владимира Зеленского.

Оппозиция уже собрала необходимые подписи депутатов, чтобы вынести вопрос о снятии спикера с поста на голосование во вторник, до обсуждения вотума доверия новому правительству. Гавел выразил надежду, что инициативу поддержат и некоторые депутаты правящей коалиции.

Ранее в МИД объяснили, почему Европа не отреагировала на атаки Киева по РФ.

