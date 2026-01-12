Как сообщил лидер партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел, в своём послании Окамура осудил поставки оружия Украине, заявив, что нельзя тратить деньги чешских граждан на военную помощь Киеву. По его словам, от конфликта получают выгоду западные компании и правительства, а также украинские чиновники из окружения Владимира Зеленского.