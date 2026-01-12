В Нью-Йорке тысячи протестующих вышли на марш против политики Трампа

Антиправительственный протест собрал несколько тысяч человек в Нью-Йорке. Видео © Х / edkrassen.
Протестующие выразили недовольство как внутренней, так и внешней политикой США, акцентируя внимание на иммиграционных проверках и военных операциях за рубежом. Мероприятие собрало граждан разных возрастов и политических взглядов, все они требуют изменений в управлении страной.
Ранее Life.ru писал, что на фоне событий в Венесуэле в США призвали рассмотреть возможность импичмента Трампа. Конгрессвумен Эйприл Делэйни подчеркнула, что операция была проведена без согласия законодателей. Она отметила, что такие шаги могут ослабить влияние Конгресса и нарушить баланс власти в стране.
