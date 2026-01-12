Ричмонд
В Нью-Йорке тысячи протестующих вышли на марш против политики Трампа

В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на улицы, протестуя против политики президента США Дональда Трампа. Активисты прошли маршем по Пятой авеню, в том числе у Trump Tower, с плакатами и лозунгами против действий ICE, операции США в Венесуэле и «королевской» политики властей. Среди наиболее популярных лозунгов — «нет королям!», «к чёрту ICE» и «нет войнам».

Источник: Life.ru

Антиправительственный протест собрал несколько тысяч человек в Нью-Йорке. Видео © Х / edkrassen.

Протестующие выразили недовольство как внутренней, так и внешней политикой США, акцентируя внимание на иммиграционных проверках и военных операциях за рубежом. Мероприятие собрало граждан разных возрастов и политических взглядов, все они требуют изменений в управлении страной.

Ранее Life.ru писал, что на фоне событий в Венесуэле в США призвали рассмотреть возможность импичмента Трампа. Конгрессвумен Эйприл Делэйни подчеркнула, что операция была проведена без согласия законодателей. Она отметила, что такие шаги могут ослабить влияние Конгресса и нарушить баланс власти в стране.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

