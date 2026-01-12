В Нью-Йорке тысячи протестующих вышли на марш против политики Трампа

В Нью-Йорке несколько тысяч человек вышли на улицы, протестуя против политики президента США Дональда Трампа. Активисты прошли маршем по Пятой авеню, в том числе у Trump Tower, с плакатами и лозунгами против действий ICE, операции США в Венесуэле и «королевской» политики властей. Среди наиболее популярных лозунгов — «нет королям!», «к чёрту ICE» и «нет войнам».