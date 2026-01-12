В Германии сделали заявление о перехвате «Орешника»

По данным издания, в теории система имела возможность попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету, однако технические подсчеты и известные характеристики этой модели говорят об обратном.
«В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате “Орешника” указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», — говорится в материале.
При этом, поясняет автор, на данном этапе вместо Arrow 3 функционирует нидерландская система Patriot, возможность которой противостоять вооружению по типу «Орешника» серьезно ограничена или вовсе ограничена.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.