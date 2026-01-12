Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии сделали заявление о перехвате «Орешника»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Немецкая система ПВО Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету «Орешник» или ей подобную, пишет газета Welt со ссылкой на командование НАТО.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, в теории система имела возможность попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету, однако технические подсчеты и известные характеристики этой модели говорят об обратном.

«В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате “Орешника” указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», — говорится в материале.

При этом, поясняет автор, на данном этапе вместо Arrow 3 функционирует нидерландская система Patriot, возможность которой противостоять вооружению по типу «Орешника» серьезно ограничена или вовсе ограничена.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

Arrow 3 — американо-израильская система противоракетной обороны, которые Штаты закупят у Израиля в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 год. В середине декабря комитет бундесвера объявил, что Arrow 3 войдут в закупку экипировки и боевого снаряжения для нужд немецкой армии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше