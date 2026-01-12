«Там наше все»: Симоньян объяснила, почему Россия не атакует Киев

Как заявила глава RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, Россия не наносит ударов по Киеву, так как там находятся «наш Крещатик» и «наша Лавра».
«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала журналистка в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Она подчеркнула, что высказывается не как должностное лицо, а как журналист и частное лицо, поэтому это ее субъективная точка зрения.
Ранее в Минобороны заявили, что удар «Орешника» был ответом на атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
В свою очередь политолог Сергей Станкевич отметил, что подобным ударом «Орешника» Россия подала двойной сигнал ЕС и Киеву.