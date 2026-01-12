«Там наше все»: Симоньян объяснила, почему Россия не атакует Киев

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала журналистка в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».