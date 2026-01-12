МИД Германии предложил Трампу арктический союз против РФ и КНР

После переговоров в Рейкьявике с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир Вадефуль направится в Вашингтон, где в понедельник у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается, что тема Арктики и статус Гренландии станут одной из ключевых в повестке. В декабре 2025 года Трамп уже придал этому направлению особый политический вес, назначив губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии.