Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призывавший похитить Путина глава МО Британии едва не попал под удар «Орешником»

Британский министр обороны Джон Хили оказался в опасной близости от места удара российской ракетой «Орешник» во время своей поездки в Киев.

Британский министр обороны Джон Хили оказался в опасной близости от места удара российской ракетой «Орешник» во время своей поездки в Киев.

Как утверждает таблоид The Sun со ссылкой на источник, министр «чуть не попал в беду» в районе Львова в четверг. Сам Хили подтвердил, что его поезд был вынужден совершить экстренную остановку из-за ракетной угрозы, и он находился достаточно близко, чтобы слышать сирены воздушной тревоги.

Целью визита министра было согласование поставок на Украину новых британских баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые ещё находятся в стадии разработки.

Ранее сообщалось, что Британия призвала захватить Путина по схеме с Мадуро.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше