Призывавший похитить Путина глава МО Британии едва не попал под удар «Орешником»

Британский министр обороны Джон Хили оказался в опасной близости от места удара российской ракетой «Орешник» во время своей поездки в Киев.
Как утверждает таблоид The Sun со ссылкой на источник, министр «чуть не попал в беду» в районе Львова в четверг. Сам Хили подтвердил, что его поезд был вынужден совершить экстренную остановку из-за ракетной угрозы, и он находился достаточно близко, чтобы слышать сирены воздушной тревоги.
Целью визита министра было согласование поставок на Украину новых британских баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые ещё находятся в стадии разработки.
Ранее сообщалось, что Британия призвала захватить Путина по схеме с Мадуро.
