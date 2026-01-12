Ричмонд
Лидер протестов в Иране Пехлеви призвал силовиков сложить оружие

Призыв к силовикам Исламской Республики сложить оружие прозвучал от лидера протестов оппозиции и сына бывшего шахиншаха Ирана Резы Пехлеви. Видеообращение он распространил в своих соцсетях.

«Я объявляю о новом этапе национального восстания с целью свержения Исламской Республики. Члены вооруженных сил и сил безопасности имеют возможность присоединиться к народу», — заявил Пехлеви в своем telegram-канале.

В обращении к народу Ирана и силовикам лидер протестов подчеркнул, что его цель — свержение власти аятолл и возвращение режима, господствующего до этого. Он добавил, что сотрудникам сил безопасности грозит ответственность за удержание центральных улиц и правительственных зданий в стране.

Лидер протестов Пехлеви также призвал вывещивать на зарубежных посольствах Ирана старые национальные флаги. Кроме того, оппозиционер пообещал «глобальную помощь» от своих партнеров и покровителей.