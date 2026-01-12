«Пряники» закончились: Захватом танкера Marinera Трамп дал сигнал Путину

Утверждается, что этим действием Трамп хотел подтолкнуть Россию к ускоренному урегулированию российско-украинского конфликта. Источники издания отметили, что «пряники» у американского лидера, по всей видимости, уже закончились, и теперь он действует более жёстко, прибегая к «кнуту».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп освободил двух российских членов экипажа задержанного танкера. Российские дипломаты выразили благодарность США и приступили к срочной организации возвращения моряков на родину.
