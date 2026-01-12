Ричмонд
«Пряники» закончились: Захватом танкера Marinera Трамп дал сигнал Путину

Захват нефтяного танкера Marinera под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Life.ru

Утверждается, что этим действием Трамп хотел подтолкнуть Россию к ускоренному урегулированию российско-украинского конфликта. Источники издания отметили, что «пряники» у американского лидера, по всей видимости, уже закончились, и теперь он действует более жёстко, прибегая к «кнуту».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп освободил двух российских членов экипажа задержанного танкера. Российские дипломаты выразили благодарность США и приступили к срочной организации возвращения моряков на родину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

