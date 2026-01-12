Зеленский клянчит у Европы резервы ракет ПВО

Кроме того, Зеленский призвал партнёров увеличить взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны закупают вооружение для ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский потребовал от Запада новых санкций против России после удара «Орешником». По его словам, блокирование поставок и расширение санкций должны стать приоритетом внешней политики западных стран.
