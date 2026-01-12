Отсутствие реакции Запада на атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина и теракт в Херсонской области объясняется тем, что Европа знала о готовящихся инцидентах. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«…Есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей», — сказал посол в беседе с «Известиями».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 91 ударный украинский дрон атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в Херсонской области. Позднее военный эксперт Виталий Киселев объяснил, что использовавшиеся для атаки дроны были изготовлены с использованием деталей производства немецкой фирмы Rheinmetall.