Мирошник назвал причину отсутствия реакции Запада на атаки Киева по РФ

Мирошник: Запад знал об атаках Киева на резиденцию Путина и о теракте в Хорлах.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие реакции Запада на атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина и теракт в Херсонской области объясняется тем, что Европа знала о готовящихся инцидентах. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«…Есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей», — сказал посол в беседе с «Известиями».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 91 ударный украинский дрон атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в Херсонской области. Позднее военный эксперт Виталий Киселев объяснил, что использовавшиеся для атаки дроны были изготовлены с использованием деталей производства немецкой фирмы Rheinmetall.

