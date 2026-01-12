Politico: США изучают возможность совершения кибератак в Иране

По их данным, Трамп 13 января будет проинформирован о возможных вариантах реагирования на ситуацию в Иране. «Трампу будут предложен набор возможных действий, варьирующихся от нанесения точечных ударов до осуществления кибератак», — отмечает газета. По ее данным, в администрации рассчитывают избежать жертв среди мирного населения и надеются «ограничиться воздействием на вооруженные силы Ирана».