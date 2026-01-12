Ричмонд
Politico: США изучают возможность совершения кибератак в Иране

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по Ирану и осуществления там кибератак. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их данным, Трамп 13 января будет проинформирован о возможных вариантах реагирования на ситуацию в Иране. «Трампу будут предложен набор возможных действий, варьирующихся от нанесения точечных ударов до осуществления кибератак», — отмечает газета. По ее данным, в администрации рассчитывают избежать жертв среди мирного населения и надеются «ограничиться воздействием на вооруженные силы Ирана».

Источники газеты отмечают, что пока Трамп не планирует отправлять войска в Иран. По их данным, «некоторые в администрации опасаются, что действия со стороны США могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил о готовности “прийти на помощь” участникам беспорядков в Иране.

