Politico: США изучают возможность совершения кибератак в Иране

По их данным, Трамп 13 января будет проинформирован о возможных вариантах реагирования на ситуацию в Иране. «Трампу будут предложен набор возможных действий, варьирующихся от нанесения точечных ударов до осуществления кибератак», — отмечает газета. По ее данным, в администрации рассчитывают избежать жертв среди мирного населения и надеются «ограничиться воздействием на вооруженные силы Ирана».
Источники газеты отмечают, что пока Трамп не планирует отправлять войска в Иран. По их данным, «некоторые в администрации опасаются, что действия со стороны США могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил о готовности “прийти на помощь” участникам беспорядков в Иране.