Ранее Life.ru пиал, что спикер МИД России Мария Захарова резко отреагировала на сомнения в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам. Дипломат подчеркнула, что они не связаны с нехваткой информации, а говорят об отсутствии совести у их авторов. По её словам, Запад давно использует тактику стратегического молчания, закрывая глаза на теракты Киева.