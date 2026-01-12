«Мы не слышали никаких возмущений ни по поводу попытки удара по госрезиденции, ни после кровавого теракта в Херсонской области. Это показывает, что европейцы знали о планах Киева и не намерены негативно реагировать», — отметил дипломат.
В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку с использованием 91 беспилотника на резиденцию Путина в Новгородской области. А уже 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах: один из беспилотников нёс зажигательную смесь, в результате пожара погибли 29 человек, еще около 60 получили ранения.
Ранее Life.ru пиал, что спикер МИД России Мария Захарова резко отреагировала на сомнения в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам. Дипломат подчеркнула, что они не связаны с нехваткой информации, а говорят об отсутствии совести у их авторов. По её словам, Запад давно использует тактику стратегического молчания, закрывая глаза на теракты Киева.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.