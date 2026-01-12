Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе объявлен режим воздушной тревоги.

А ранее Life.ru рассказывал о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Киева, которые стали одной из самых масштабных атак за последнее время. Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, сообщалось об ударах ВС РФ по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.