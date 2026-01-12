Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги

А ранее Life.ru рассказывал о ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Киева, которые стали одной из самых масштабных атак за последнее время. Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, сообщалось об ударах ВС РФ по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» в Новгородской области.