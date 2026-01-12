Активисты Хабаровского края могут принять участие в V форуме «Патриоты Урала»

Открыта регистрация на V Форум волонтёров и гражданских активистов «Патриоты Урала» (16+). Мероприятие пройдёт с 17 по 19 марта 2026 года на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Пятый форум мы проводим в Югре не случайно. Здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам в госпиталях. Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы. Символично, что регистрацию мы запускаем в День добровольца. Приглашаю всех неравнодушных стать частью форума», — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
Форум объединит активистов со всей страны, включая представителей Дальнего Востока. Жители Хабаровского края приглашаются к участию: независимо от региона проживания, каждый неравнодушный гражданин может внести свой вклад в развитие патриотических и добровольческих инициатив.
Впервые в рамках форума запускается новая площадка — «Патриоты Урала. Дети», ориентированная на школьников и молодёжь, в том числе участников «Движения Первых». Юные активисты смогут принять участие в проектах, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Образовательная программа V форума объединит три ключевые темы: оказание социально-бытовых услуг ветеранам, проходящим лечение в госпиталях; медиаподдержка некоммерческих организаций, помогающих участникам СВО и их близким; вовлечение ветеранов в детские и молодёжные патриотические проекты.
Участники представят лучшие практики патриотического воспитания молодёжи, программы поддержки участников СВО, а также реализацию волонтёрских инициатив в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.
Регистрация на форум открыта до 18 января 2026 года. Подать заявку можно по ссылке. Участники, прошедшие отбор, получат приглашение до 18 февраля 2026 года.
Напомним, форум «Патриоты Урала» создан по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. Первая встреча волонтёров и гражданских активистов прошла 1 ноября 2024 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области.