Активисты Хабаровского края могут принять участие в V форуме «Патриоты Урала»

«Пятый форум мы проводим в Югре не случайно. Здесь работает уникальный Гуманитарный добровольческий корпус, который помогает раненым бойцам в госпиталях. Такой опыт нужно не только поддерживать, но и распространять на другие регионы. Символично, что регистрацию мы запускаем в День добровольца. Приглашаю всех неравнодушных стать частью форума», — отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.