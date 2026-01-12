Ричмонд
Глава Минобороны Британии едва не попал под удар «Орешника» под Львовом

Министр обороны Великобритании Джон Хили оказался рядом с местом удара ракеты «Орешник» во время поездки на Украину. Об этом сообщил британский таблоид The Sun, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, инцидент произошёл в районе Львова, где в момент ракетной опасности поезд с британским министром был вынужден экстренно остановиться.

Хили направлялся в Киев для обсуждения передачи Украине новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые пока находятся в стадии разработки.

Ранее Life.ru писал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал Джона Хили за заявления о якобы возможном похищении президента России Владимира Путина. Политик назвал слова британского министра «галлюцинациями» и прямым покушением на суверенитет РФ. По его мнению, Хили «для смелости позаимствовал у Зеленского бодрящий белый порошок» и начал публично нести опасный политический бред.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

