В Дании заявили о войне на два фронта из-за Гренландии

Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию создаёт для Дании угрозу политического конфликта на два фронта. Как пишет датское издание BT со ссылкой на экспертов, с одной стороны, давление исходит от Соединённых Штатов, а с другой — обостряются отношения между самой Данией и автономной Гренландией.
Журналист Генрик Квортруп отмечает, что кризис развивается именно по этим двум направлениям. В то же время заместитель председателя правящей в Гренландии партии «Сиумут» Инеки Кильсен напомнил, что датское правительство неоднократно заявляло: Гренландия принадлежит её жителям, и призвал власти выполнить это обещание.
Его комментарий был реакцией на заявление лидера гренландской оппозиционной партии «Налерак» Пеле Броберга.
Ранее сообщалось, что Германия вступилась за Гренландию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.