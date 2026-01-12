В Дании заявили о войне на два фронта из-за Гренландии

Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию создаёт для Дании угрозу политического конфликта на два фронта. Как пишет датское издание BT со ссылкой на экспертов, с одной стороны, давление исходит от Соединённых Штатов, а с другой — обостряются отношения между самой Данией и автономной Гренландией.