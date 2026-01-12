Ричмонд
В Дании заявили о войне на два фронта из-за Гренландии

Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию создаёт для Дании угрозу политического конфликта на два фронта.

Стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию создаёт для Дании угрозу политического конфликта на два фронта. Как пишет датское издание BT со ссылкой на экспертов, с одной стороны, давление исходит от Соединённых Штатов, а с другой — обостряются отношения между самой Данией и автономной Гренландией.

Журналист Генрик Квортруп отмечает, что кризис развивается именно по этим двум направлениям. В то же время заместитель председателя правящей в Гренландии партии «Сиумут» Инеки Кильсен напомнил, что датское правительство неоднократно заявляло: Гренландия принадлежит её жителям, и призвал власти выполнить это обещание.

Его комментарий был реакцией на заявление лидера гренландской оппозиционной партии «Налерак» Пеле Броберга.

Ранее сообщалось, что Германия вступилась за Гренландию.

