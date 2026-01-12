Ричмонд
Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

Трамп: США добились прогресса в вопросе урегулирования на Украине.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.

«Я думаю, мы добиваемся прогресса», — сказал Трамп журналистам.

Трамп также заявил, что США зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие НАТО, но он хочет остановить конфликт ради спасения жизней.

