Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.
«Я думаю, мы добиваемся прогресса», — сказал Трамп журналистам.
Трамп также заявил, что США зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие НАТО, но он хочет остановить конфликт ради спасения жизней.
