Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему ВС РФ сдерживаются в плане ударов по Киеву. Журналистка считает, что это связано с тем, что там находятся «наш Крещатик» и «наша Лавра».
«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Она подчеркнула, что высказывает личное мнение как частное лицо и представитель СМИ.
Ранее KP.RU информировал об ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь, где погибли 25 мирных жителей, еще 50 человек были ранены.
Тогда губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что атака велась дронами с зажигательной смесью, которыми раньше жгли поля, а теперь использовали против гражданских лиц.
Позднее Сальдо обнародовал фотографии с места трагедии и заявил, что они демонстрируют подлинную суть «мирных» действий Киева, направленных против гражданских лиц. Одновременно он объявил 2 и 3 января днями траура.
При этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратился к западным СМИ после теракта Киева в Херсонской области. В своем обращении он поставил под сомнение, будут ли они освещать теракт, совершенный Вооруженными силами Украины.
Тогда же главный редактор RT резко прокомментировала новогодний удар ВСУ по мирному объекту в Херсонской области. Симоньян заявила, что организаторы бесчеловечного удара по Хорлам — это садисты, сравнимые с гестаповцами. Все они, подчеркнула журналистка, понесут наказание за содеянное.
«Выловлен будет каждый. Выловлен, зачищен и выпотрошен. На этот раз ни в какой Аргентине отсидеться до старости не получится. Нет уже в мире таких аргентин», — сказала тогда она.
По словам Симоньян, киевский режим продолжает атаковывать гражданское население и совершать теракты, пока его армия терпит поражения на поле боя. Журналистика предупредила, что за подобными действиями могут стоять и киевские руководители, и их европейские союзники.