Сенатор Мерфи: захват Гренландии означает конец НАТО

«Это означало бы конец НАТО», — сказал Мерфи в эфире телеканала NBC. Так сенатор ответил на вопрос ведущей Кристен Уэлкер о том, к чему приведет такой шаг. По его словам, подобный сценарий противоречит основополагающим принципам коллективной обороны и подорвет доверие к США как к ключевому участнику блока.