Сенатор Мерфи: захват Гренландии означает конец НАТО

Любая попытка Вашингтона захватить Гренландию силой фактически разрушит Североатлантический альянс. Об этом заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи в интервью на американском телевидении.

Захват острова противоречит уставу Альянса.

«Это означало бы конец НАТО», — сказал Мерфи в эфире телеканала NBC. Так сенатор ответил на вопрос ведущей Кристен Уэлкер о том, к чему приведет такой шаг. По его словам, подобный сценарий противоречит основополагающим принципам коллективной обороны и подорвет доверие к США как к ключевому участнику блока.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании, которая входит в НАТО с 1949 года. Население острова около 56 тысяч человек. Большая часть его территории (81%) покрыта льдами. Президент США Дональд Трамп ранее настаивал, что захват Гренландии необходим США для укрепления национальной обороны.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
