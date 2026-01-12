Ричмонд
Трамп: выход США из НАТО был бы выгоден альянсу

Страны — участницы НАТО были бы недовольны возможным выходом Соединенных Штатов из альянса, однако этот шаг был бы им выгоден. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американским журналистам.

По мнению президента США страны-участницы НАТО сэкономили бы на обороне.

«Ну, возможно, НАТО было бы этим недовольно. А возможно, НАТО сэкономило бы много денег», — сказал Трамп на борту своего самолета, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп напоминал, что Соединенные Штаты продолжают нести «основное бремя» по финансированию военной инфраструктуры и операций НАТО, в то время как часть союзников не выполняет принятые на себя обязательства по уровню оборонных затрат. В чего потребовал от европейских государств увеличить расходы на оборону.

Белый дом не комментировал слова Дональда Трампа по каким-либо изменениям обязательств США в рамках Североатлантического альянса. Представители администрации также не комментировали, ведутся ли по этому вопросу консультации с союзниками.

