Трамп: выход США из НАТО был бы выгоден альянсу

Ранее Трамп напоминал, что Соединенные Штаты продолжают нести «основное бремя» по финансированию военной инфраструктуры и операций НАТО, в то время как часть союзников не выполняет принятые на себя обязательства по уровню оборонных затрат. В чего потребовал от европейских государств увеличить расходы на оборону.