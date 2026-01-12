Трамп предупредил об ответе США на события в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьёз рассматривает возможность ответа на события в Иране, не исключая применение военной силы. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где провёл выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.