Трамп предупредил об ответе США на события в Иране

Хозяин Белого дома подтвердил, что обсуждение возможных шагов идёт на самом высоком уровне. Отвечая на прямой вопрос о вероятности силового сценария, Трамп коротко отметил, что такая возможность находится на рассмотрении. Конкретные детали или сроки возможных действий президент раскрывать не стал.
Ранее Life.ru писал, что в администрации Дональда Трампа обсуждали возможные сценарии ударов по Ирану. По данным The Wall Street Journal, речь шла о предварительных вариантах действий на случай необходимости силового ответа. В числе обсуждаемых тем назывались потенциальные цели и формат возможной операции.
