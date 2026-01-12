Ричмонд
Трамп предупредил об ответе США на события в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всерьёз рассматривает возможность ответа на события в Иране, не исключая применение военной силы. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где провёл выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома подтвердил, что обсуждение возможных шагов идёт на самом высоком уровне. Отвечая на прямой вопрос о вероятности силового сценария, Трамп коротко отметил, что такая возможность находится на рассмотрении. Конкретные детали или сроки возможных действий президент раскрывать не стал.

Ранее Life.ru писал, что в администрации Дональда Трампа обсуждали возможные сценарии ударов по Ирану. По данным The Wall Street Journal, речь шла о предварительных вариантах действий на случай необходимости силового ответа. В числе обсуждаемых тем назывались потенциальные цели и формат возможной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

