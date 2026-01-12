Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — сказал он в ответ на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.
По словам главы государства, у него есть «очень мощные варианты действий».
