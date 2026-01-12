Ричмонд
Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану, если исламская республика атакует американские военные и коммерческие объекты. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — сказал он в ответ на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.

По словам главы государства, у него есть «очень мощные варианты действий».

