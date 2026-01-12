Ричмонд
Трамп заявил о возможности встречи с главой Венесуэлы Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает личной встречи с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом он сообщил журналистам на борту самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где провёл выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос о возможных контактах с венесуэльскими властями, американский лидер коротко отметил, что такая встреча может состояться в будущем. При этом Трамп не стал уточнять ни формат переговоров, ни сроки, ограничившись фразой «в какой-то момент». Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между США и Каракасом.

Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа выдвинула Делси Родригес ряд жёстких требований. От Каракаса ожидают активной борьбы с наркотрафиком, высылки иранских и кубинских специалистов и прекращения поставок нефти противникам США. Конечной целью этих условий в Вашингтоне называют уход Родригес с политической сцены.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

