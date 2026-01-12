Ричмонд
Трамп утверждает, что Гренландию «возьмёт» РФ или КНР, если это не сделают США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы может оказаться под контролем России или Китая, если её «не возьмёт» Америка. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где проводил выходные в резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

По словам американского лидера, США не намерены уступать стратегически важный регион своим геополитическим соперникам. Трамп прямо заявил, что не допустит сценария, при котором Гренландия окажется в зоне влияния Москвы или Пекина.

«Если мы не возьмём Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания и Германия обсуждают отправку дополнительных сил НАТО в Гренландию. Европейские страны хотят усилить контроль над Арктикой и показать США серьёзность своих намерений в вопросах региональной безопасности. В Берлине рассматривают формат объединённой миссии НАТО, а Лондон настаивает на наращивании военного присутствия союзников на Крайнем Севере.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

