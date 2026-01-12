Трамп утверждает, что Гренландию «возьмёт» РФ или КНР, если это не сделают США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия якобы может оказаться под контролем России или Китая, если её «не возьмёт» Америка. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где проводил выходные в резиденции Мар-а-Лаго.