Глава ФРС Пауэлл заявил об угрозах уголовного обвинения со стороны Минюста США

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Министерство юстиции угрожает ему уголовным преследованием.

В обнародованном видеозаявлении Пауэлл сообщил, что в пятницу ведомство вручило ФРС повестки большого жюри, связывая угрозы обвинения с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года. Эти показания касались, в частности, многолетнего проекта реставрации исторических зданий Федеральной резервной системы.

Пауэлл связал давление со стороны Минюста с вмешательством администрации президента Дональда Трампа, недовольной установленными ФРС процентными ставками. По его словам, эти ставки определяются исходя из общественных интересов, а не политических предпочтений главы Белого дома.

Полномочия Пауэлла на посту главы ФРС истекают в мае 2026 года.

Ранее сообщалось, что в США грузовик наехал на толпу протестующих против Ирана.

