Глава ФРС Пауэлл заявил об угрозах уголовного обвинения со стороны Минюста США

В обнародованном видеозаявлении Пауэлл сообщил, что в пятницу ведомство вручило ФРС повестки большого жюри, связывая угрозы обвинения с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года. Эти показания касались, в частности, многолетнего проекта реставрации исторических зданий Федеральной резервной системы.