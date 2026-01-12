Журналистка-иноагент Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины

Она отметила, что изначально плохо разбиралась в теме и не искала виноватых. Однако позже, изучая различные расследования, узнала подробности о событиях в Донбассе, о стрельбе правых радикалов на Майдане и о вмешательстве тогдашнего госсекретаря США Виктории Нуланд в 2014 году в подбор украинских руководителей.