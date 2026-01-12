По словам журналистки Юлии Латыниной*, президент России Владимир Путин был прав в своей оценке ситуации на Украине.
Так, в эфире своего YouTube-канала она отметила, что либеральная пресса в Росси врала ей несколько лет.
Она отметила, что изначально плохо разбиралась в теме и не искала виноватых. Однако позже, изучая различные расследования, узнала подробности о событиях в Донбассе, о стрельбе правых радикалов на Майдане и о вмешательстве тогдашнего госсекретаря США Виктории Нуланд в 2014 году в подбор украинских руководителей.
Тогда же Латынина* признала, что заявления российского президента соответствовали действительности.
В сентябре 2022 года Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов журналистку Юлию Латынину*.
В свою очередь Путин неоднократно заявлял, что Москва хочет договориться с Украиной.
* — Внесена Минюстом России в реестр иноагентов.