Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

По словам американского лидера, его главная цель — спасти человеческие жизни и остановить боевые действия. Трамп подчеркнул, что использует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Он также дал понять, что считает предпринимаемые шаги результативными.
Ранее Life.ru писал, что захват нефтяного танкера Marinera под флагом РФ мог стать политическим сигналом Дональда Трампа Москве. По данным The Telegraph, таким шагом американский лидер якобы пытался подтолкнуть Россию к ускоренному урегулированию конфликта на Украине.
