Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине уже наметился прогресс. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где провёл выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.