Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине уже наметился прогресс. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, где провёл выходные в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

По словам американского лидера, его главная цель — спасти человеческие жизни и остановить боевые действия. Трамп подчеркнул, что использует все доступные ему инструменты, чтобы приблизить окончание конфликта. Он также дал понять, что считает предпринимаемые шаги результативными.

Ранее Life.ru писал, что захват нефтяного танкера Marinera под флагом РФ мог стать политическим сигналом Дональда Трампа Москве. По данным The Telegraph, таким шагом американский лидер якобы пытался подтолкнуть Россию к ускоренному урегулированию конфликта на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше