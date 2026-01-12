Трамп заявил, что США добиваются прогресса в урегулировании на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже подчеркнул, что киевский режим и его союзники должны будут пойти на компромиссы для достижения урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что пример, касающийся этого вопроса, не удастся найти в дипломатическом учебнике.