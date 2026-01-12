Прогресс наблюдается в переговорах по урегулированию украинского кризиса, в которых участвуют США, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
«Я думаю, мы добиваемся прогресса», — сказал американский лидер в ходе общения с прессой.
Он также обратил внимание, что США зарабатывают деньги на этом конфликте через продажу своих вооружений Североатлантическому альянсу. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что желает остановить боевые действия для спасения жизней.
Напомним, ранее немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что урегулирование украинского конфликта в настоящее время представляется невозможным из-за позиции киевского режима и стран Евросоюза. Эксперт уточнил, что власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку для них продолжение противостояния является вопросом политического выживания.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже подчеркнул, что киевский режим и его союзники должны будут пойти на компромиссы для достижения урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что пример, касающийся этого вопроса, не удастся найти в дипломатическом учебнике.
9 января Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию украинского конфликта в конечном итоге будет достигнуто.