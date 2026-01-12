Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США добиваются прогресса в урегулировании на Украине

Трамп подчеркнул, что желает остановить украинский конфликт, несмотря на получение Вашингтоном денег от продажи оружия.

Источник: Аргументы и факты

Прогресс наблюдается в переговорах по урегулированию украинского кризиса, в которых участвуют США, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я думаю, мы добиваемся прогресса», — сказал американский лидер в ходе общения с прессой.

Он также обратил внимание, что США зарабатывают деньги на этом конфликте через продажу своих вооружений Североатлантическому альянсу. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что желает остановить боевые действия для спасения жизней.

Напомним, ранее немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что урегулирование украинского конфликта в настоящее время представляется невозможным из-за позиции киевского режима и стран Евросоюза. Эксперт уточнил, что власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, поскольку для них продолжение противостояния является вопросом политического выживания.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже подчеркнул, что киевский режим и его союзники должны будут пойти на компромиссы для достижения урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что пример, касающийся этого вопроса, не удастся найти в дипломатическом учебнике.

9 января Дональд Трамп выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию украинского конфликта в конечном итоге будет достигнуто.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше