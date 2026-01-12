Ричмонд
Мельников: жену Мадуро будут использовать для давления на него

Правозащитник Иван Мельников рассказал, как Силию Флорес могут использовать для давления на ее супруга Николаса Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Супругу президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес могут использовать для давления на ее мужа, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.

Напомним, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Флорес сама решила следовать за американскими военными после захвата Мадуро. По его словам, изначально захватить должны были только главу Венесуэлы.

«Супругу Мадуро могли захватить в качестве элемента давления. В США периодически используют подобные схемы: арестовывают обоих супругов, чтобы давить на одного из них. Вполне возможно, что такую же схему применят и в отношении венесуэльского лидера и его жены. Они, наверняка, находятся на одиночном содержании», — отметил Мельников.

По словам правозащитника, Мадуро и Флорес могут несколько месяцев продержать отдельно, не выпуская даже на прогулку.

«При этом могут происходить какие-то их встречи. Агенты спецслужб могут намерено их организовывать. Это может выглядеть так, что они якобы случайно будут проходить мимо друг друга. Или, условно, Мадуро будет заходить в кабинет, из которого только что вышла его жена. Таким образом им будут демонстрировать, что один из них уже якобы дал некие показания. Это довольно распространенная в США практика», — добавил эксперт.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Венесуэльского лидера начали судить в Штатах якобы за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее Мадуро обратился к сыну из американской тюрьмы и призвал его не грустить.

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
