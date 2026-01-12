Мельников: жену Мадуро будут использовать для давления на него

«При этом могут происходить какие-то их встречи. Агенты спецслужб могут намерено их организовывать. Это может выглядеть так, что они якобы случайно будут проходить мимо друг друга. Или, условно, Мадуро будет заходить в кабинет, из которого только что вышла его жена. Таким образом им будут демонстрировать, что один из них уже якобы дал некие показания. Это довольно распространенная в США практика», — добавил эксперт.