Мельников: жену Мадуро будут использовать для давления на него

Супругу президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес могут использовать для давления на ее мужа, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Напомним, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Флорес сама решила следовать за американскими военными после захвата Мадуро. По его словам, изначально захватить должны были только главу Венесуэлы.
«Супругу Мадуро могли захватить в качестве элемента давления. В США периодически используют подобные схемы: арестовывают обоих супругов, чтобы давить на одного из них. Вполне возможно, что такую же схему применят и в отношении венесуэльского лидера и его жены. Они, наверняка, находятся на одиночном содержании», — отметил Мельников.
По словам правозащитника, Мадуро и Флорес могут несколько месяцев продержать отдельно, не выпуская даже на прогулку.
«При этом могут происходить какие-то их встречи. Агенты спецслужб могут намерено их организовывать. Это может выглядеть так, что они якобы случайно будут проходить мимо друг друга. Или, условно, Мадуро будет заходить в кабинет, из которого только что вышла его жена. Таким образом им будут демонстрировать, что один из них уже якобы дал некие показания. Это довольно распространенная в США практика», — добавил эксперт.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Венесуэльского лидера начали судить в Штатах якобы за преступления, связанные с наркотиками.
Ранее Мадуро обратился к сыну из американской тюрьмы и призвал его не грустить.