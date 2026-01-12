Расчеты «Бук-М3» группировки «Восток» сбили снаряды HIMARS и авиабомбы ВСУ

О специфике боевой работы по защите неба рассказал начальник зенитно-ракетного расчета с позывным Краз. «Мы можем спокойно работать по самолетам противника, по управляемым авиационным бомбам. Комплекс настолько универсальный, что от него скрыться в небе практически невозможно. Потому что он все видит. У него очень большая дальность обзора, и он может сопровождать до шести целей одновременно», — сказал военный.