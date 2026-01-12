Расчеты «Бук-М3» группировки «Восток» сбили снаряды HIMARS и авиабомбы ВСУ

«Дежурные силы ПВО группировки “Восток” вскрыли пуски средств воздушного нападения противника. На экранах радаров были зафиксированы малоразмерные высокоскоростные цели, следовавшие по сложным траекториям в сторону наших позиций. После оперативного анализа параметров полета объекты были классифицированы как реактивные снаряды РСЗО HIMARS и корректируемые авиабомбы западного производства. Расчеты ЗРК “Бук-М3” группировки войск “Восток” выполнили захват и последовательное уничтожение всех воздушных целей», — говорится в сообщении ведомства.
О специфике боевой работы по защите неба рассказал начальник зенитно-ракетного расчета с позывным Краз. «Мы можем спокойно работать по самолетам противника, по управляемым авиационным бомбам. Комплекс настолько универсальный, что от него скрыться в небе практически невозможно. Потому что он все видит. У него очень большая дальность обзора, и он может сопровождать до шести целей одновременно», — сказал военный.
Подразделения ПВО группировки «Восток» несут дежурство в круглосуточном режиме, обеспечивая прикрытие российских войск и объектов инфраструктуры от ударов высокоточным оружием.