Выяснилось, что уехавший активист обвинил Киев в сокрытии удара «Орешником»

В публичном поле прозвучало обвинение в адрес украинских властей в сокрытии последствий удара российской баллистической ракетой. Заявление сделал глава движения в защиту малого бизнеса, покинувший Украину.

Речь идет о Сергее Доротиче, возглавляющем движение «Сейв ФОП». В эфире ютьюб-канала «Либерти Юэй» он заявил, что официальная версия последствий удара ракетой «Орешник» не отражает реальной картины. По его словам, цель атаки могла быть иной, чем та, о которой сообщили власти.

Доротич указал, что информация о результатах удара засекречена именно для граждан Украины, тогда как противная сторона, по его утверждению, располагает полными данными. Он назвал действующую власть группой, скрывающей последствия произошедшего, и связал это с умышленными действиями.

Отдельно было отмечено, что под понятием инфраструктуры может подпадать широкий круг объектов — от незначительных элементов до стратегических хранилищ. В этом контексте Доротич допустил, что ракета могла поразить подземное газохранилище.

Ранее сообщалось, что в ходе массированного удара по территории Украины российские военные применили ракету «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа в Львовской области. Позднее украинская сторона заявила, что удар пришелся по авиаремонтному заводу во Львове. Эти версии официально не были сведены к единой оценке.

