Выяснилось, что уехавший активист обвинил Киев в сокрытии удара «Орешником»

Речь идет о Сергее Доротиче, возглавляющем движение «Сейв ФОП». В эфире ютьюб-канала «Либерти Юэй» он заявил, что официальная версия последствий удара ракетой «Орешник» не отражает реальной картины. По его словам, цель атаки могла быть иной, чем та, о которой сообщили власти.