Трамп поддерживает контакт с лидерами протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержании контактов с представителями иранской оппозиции.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержании контактов с представителями иранской оппозиции.

Как передаёт агентство Reuters, это заявление было сделано на фоне продолжающихся в Иране протестов.

Агентство не уточняет, с какими именно лидерами или группами оппозиции общается американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал любой ценой забрать Гренландию у Дании.

