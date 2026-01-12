Трамп поддерживает контакт с лидерами протестов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержании контактов с представителями иранской оппозиции.
Как передаёт агентство Reuters, это заявление было сделано на фоне продолжающихся в Иране протестов.
Агентство не уточняет, с какими именно лидерами или группами оппозиции общается американский лидер.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал любой ценой забрать Гренландию у Дании.
