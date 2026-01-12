Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ продемонстрировали новый зенитный комплекс западного производства

Украинское командование впервые продемонстрировало боевую работу ранее не афишировавшегося зенитного комплекса.

Украинское командование впервые продемонстрировало боевую работу ранее не афишировавшегося зенитного комплекса. Видеозапись появилась в открытом доступе и сразу вызвала вопросы о происхождении техники.

Как следует из опубликованных материалов, воздушное командование «Центр» ВСУ показало применение мобильного зенитного ракетного комплекса «Темпест». Кадры распространил телеграм-канал «Военный обозреватель». На записи зафиксирована работа комплекса в полевых условиях.

Речь идет о системе, разработанной компанией «Ви ту Икс». Комплекс был впервые представлен в октябре 2025 года на оружейной выставке в Вашингтоне. В качестве вооружения он использует ракеты типа АГМ-114Л «Хеллфайр Лонгбоу».

Данные ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и способны поражать цели на дистанции до восьми километров. По имеющейся информации, могла применяться модификация АГМ-114Л-7, оснащенная программируемым неконтактным взрывателем и осколочно-фугасной боевой частью.

Авторы телеграм-канала отмечают, что до появления видео официальных сообщений о поставках зенитных комплексов «Темпест» на Украину не поступало. По их оценке, техника могла быть передана в ограниченном количестве для испытаний в реальных условиях.

На этом фоне 9 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании с Великобританией дорожной карты столетнего партнерства в сфере обороны. По его данным, Лондон уже внес существенный вклад в усиление оборонных возможностей страны. Также было объявлено о планах увеличить выпуск дронов-перехватчиков «Октопус» до тысячи единиц в месяц.

Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.