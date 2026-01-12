ВСУ продемонстрировали новый зенитный комплекс западного производства

На этом фоне 9 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о подписании с Великобританией дорожной карты столетнего партнерства в сфере обороны. По его данным, Лондон уже внес существенный вклад в усиление оборонных возможностей страны. Также было объявлено о планах увеличить выпуск дронов-перехватчиков «Октопус» до тысячи единиц в месяц.