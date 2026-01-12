Стало известно, почему в Германии заговорили об угрозе «Орешника»

Также обращается внимание на конструкцию боевой части. «Орешник» оснащен боеголовками с независимым наведением. По оценкам аналитиков, ракета способна нести до шести ударных модулей, каждый из которых может быть разделен на несколько суббоеприпасов, что теоретически позволяет поражать десятки целей одновременно.