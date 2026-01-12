Мельников рассказал, чем кормят жену Мадуро в изоляторе США

В тюрьме Нью-Йорка, где содержится арестованная супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, очень скудное питание, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.
Напомним, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что Флорес сама решила следовать за американскими военными после захвата Мадуро. По его словам, изначально захватить должны были только главу Венесуэлы.
Николас Мадуро и Силия Флорес после захвата американцами были доставлены в Метрополитенский центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине (Нью-Йорк).
Мельников отметил, что Флорес, вероятнее всего, содержится в одиночной камере размером примерно 2 на 2,5 метра.
«Питание там очень скудное. По словам людей, которые там находились, на завтрак могли дать пару бутербродов, на обед — рис с бобами, на ужин тоже что-нибудь скудное. Питание очень слабое. При этом есть возможность заказывать пищу. В основном за счет этого люди получают необходимое количество питательных элементов, потому что только на местной пище многие чувствуют голод, тяжело прожить», — отметил Мельников.
По словам правозащитника, на территории тюрьмы есть прогулочная зона, но Силию Флорес вряд ли будут туда выпускать.
«Бывает такая практика в США, что людей, которые находятся на одиночном содержании, могут выпускать, например, для каких-то нужд. У них есть небольшая кухня, чтобы человек мог пойти что-то приготовить, поесть. Что касается телефонных звонков. В этом случае человека выпускают глубокой ночью. То есть, например, будет выбор либо спать, либо тебя могут вывести из камеры для телефонного звонка. Условно, это может произойти в 2 часа ночи», — добавил эксперт.
При этом Мельников подчеркнул, что эти условия содержания обычно применяются к простым заключенным, а дело Мадуро и его жены — нестандартный случай.
