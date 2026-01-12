Мельников рассказал, чем кормят жену Мадуро в изоляторе США

«Бывает такая практика в США, что людей, которые находятся на одиночном содержании, могут выпускать, например, для каких-то нужд. У них есть небольшая кухня, чтобы человек мог пойти что-то приготовить, поесть. Что касается телефонных звонков. В этом случае человека выпускают глубокой ночью. То есть, например, будет выбор либо спать, либо тебя могут вывести из камеры для телефонного звонка. Условно, это может произойти в 2 часа ночи», — добавил эксперт.