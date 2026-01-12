Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану «невиданными ударами» в случае атаки на базы США

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким предупреждением в адрес Ирана, пригрозив республике ударами беспрецедентной силы в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы о возможных действиях Тегерана.

Источник: Life.ru

По словам хозяина Белого дома, в распоряжении Вашингтона имеются «очень мощные варианты» реагирования. Трамп подчеркнул, что возможный ответ США станет таким, с каким Иран ещё никогда не сталкивался. Американский лидер добавил, что последствия подобного сценария будут крайне серьёзными.

Ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне всерьёз обсуждают возможный ответ на события вокруг Ирана. Дональд Трамп не исключил применение военной силы против исламской республики, однако конкретные детали и сроки возможных действий раскрывать не стал.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше