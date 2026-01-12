Трамп пригрозил Ирану «невиданными ударами» в случае атаки на базы США

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким предупреждением в адрес Ирана, пригрозив республике ударами беспрецедентной силы в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопросы о возможных действиях Тегерана.