Трамп пригрозил Ирану «невиданными ударами» в случае атаки на базы США

По словам хозяина Белого дома, в распоряжении Вашингтона имеются «очень мощные варианты» реагирования. Трамп подчеркнул, что возможный ответ США станет таким, с каким Иран ещё никогда не сталкивался. Американский лидер добавил, что последствия подобного сценария будут крайне серьёзными.
Ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне всерьёз обсуждают возможный ответ на события вокруг Ирана. Дональд Трамп не исключил применение военной силы против исламской республики, однако конкретные детали и сроки возможных действий раскрывать не стал.
