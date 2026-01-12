Ричмонд
Трамп провозгласил себя и. о. президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность — исполняющий обязанности лидера Венесуэлы.

Источник: Reuters

Контроль за ситуацией в Венесуэле президент США после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.

Трамп в Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из «Википедии»), где приписал себе новую должность — и. о. президента Венесуэлы. Назначен якобы в январе 2026 года. Действующую должность президента США он за собой также оставил.

Действующий и.о. президента латиноамериканской страны — Делси Родригес.

