Трамп провозгласил себя и. о. президента Венесуэлы

Контроль за ситуацией в Венесуэле президент США после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.
Трамп в Truth Social опубликовал скриншот (наподобие биографии из «Википедии»), где приписал себе новую должность — и. о. президента Венесуэлы. Назначен якобы в январе 2026 года. Действующую должность президента США он за собой также оставил.
Действующий и.о. президента латиноамериканской страны — Делси Родригес.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше