Дрон-шпион из Южной Кореи был обнаружен армией КНДР благодаря опыту на СВО

Ранее сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Южная Корея ответит за инциденты с проникновением своих беспилотных летательных аппаратов в небо над КНДР. Первый инцидент с БПЛА был зафиксирован 27 сентября, второй — 4 января 2026 года.