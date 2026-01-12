Дрон-шпион из Южной Кореи был обнаружен армией КНДР благодаря опыту на СВО

Военные КНДР оперативно выявили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы разведывательный дрон, запущенный с территории Южной Кореи. Об инциденте рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Беспилотник стартовал с территории Южной Кореи для проведения разведки. Дрон пересёк границу и был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Северной Кореи. Важно понимать, что военные КНДР, принимавшие участие участие в освобождении Курской области, обучились противодействовать беспилотникам», — объяснил эксперт по беспилотникам.
Ранее сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Южная Корея ответит за инциденты с проникновением своих беспилотных летательных аппаратов в небо над КНДР. Первый инцидент с БПЛА был зафиксирован 27 сентября, второй — 4 января 2026 года.