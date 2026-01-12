Российский «Гиацинт-С» уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» в составе группировки войск «Днепр» уничтожил полевой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе города Орехов в Запорожской области.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, объект был выявлен средствами разведки, после подтверждения данных его координаты оперативно передали на командный пункт артиллерии, и цель была успешно поражена.
«В ходе боевой работы средствами разведки был обнаружен склад боеприпасов противника. После подтверждения данных разведки, координаты цели были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. В результате цель была поражена», — рассказали в ведомстве.
