В Нью-Йорке прошел марш протеста против действий администрации Трампа

Акция началась возле Центрального парка. Затем участники демонстрации прошли маршем по Манхэттену. Они скандировали: «Дональд Трамп должен уйти». К маршу присоединились местные политики.
Демонстранты дошли до Башни Трампа, где уличное движение было перекрыто. Далее колонны продолжили шествие в двух направлениях. У нескольких десятков оставшихся людей произошла короткая стычка с небольшой группой сторонников Трампа. Как минимум один человек задержан полицией.
Демонстрация последовала за аналогичными акциями, которые прошли в других городах США в последние дни. Наиболее масштабной акцией NYT называет прошедшую 8 января также на Манхэттене, у федерального здания, в котором расположены офисы ICE и главный иммиграционный суд города.