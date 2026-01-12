Ричмонд
Reuters: Трамп заявил о контактах с лидерами иранской оппозиции

Трамп не исключил, что, возможно, проведёт переговоры с лидерами иранской оппозиции, которые связались с ним.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утверждает, что с ним контактируют лидеры иранской оппозиции, сообщило агентство Reuters.

Такое заявление глава Белого дома сделал на фоне акций протеста, которые продолжают проходить в Иране.

«Трамп заявил, что он находится в контакте с лидерами иранской оппозиции», — сказано в публикации.

При этом имена политиков, с которыми удалось установить контакт, не раскрываются. Президент также отметил, что иранские лидеры связались с ним по телефону 10 января и сообщили о желании провести переговоры. Глава государства не исключил, что, возможно, беседа состоится.

Напомним, 9 января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с критикой в адрес Дональда Трампа, призвав его сосредоточиться на решении внутренних проблем США. Он рассказал, что в Тегеране группа участников беспорядков повредила административное здание. По словам аятоллы, погромщики действовали в интересах американского лидера.

10 января Трамп написал, что США «готовы помочь» Ирану, который охватили массовые протесты. При этом глава Белого дома не уточнил, о чём идёт речь. Он также добавил, что Иран «стремится к свободе».

Кроме того, сообщалось, что иранские власти призвали жителей республики выйти на улицы 12 января в знак протеста против погромщиков. Собрание должно состояться на площади Энгелаб в Тегеране.

