На Дону будут квотировать рабочие места для ветеранов СВО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь совместно с региональной прокуратурой внесли в Законодательное собрание проект областного закона «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Ростовской области».

Источник: РИА "Новости"

Инициатива направлена на расширение гарантий трудовой занятости для ветеранов боевых действий, включая участников СВО, и на обеспечение их социальной адаптации.

Предполагается, что на предприятиях, независимо от их формы собственности, с численностью сотрудников более 35 человек будет введена квота для приёма на работу ветеранов боевых действий.

По оценке специалистов, будет определено более 4 тысяч квотируемых рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО.

«Трудоустройство участников СВО — это общий вопрос для всех социальных ведомств Ростовской области. В регионе завершена работа над областным законом о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Это большая системная проблема. У нас впереди ключевой этап — трудоустройство большого количества участников специальной военной операции. Законопроект готов, перед этим проведен качественный межведомственный анализ: сколько всего ветеранов в регионе, сколько уже трудоустроено, сколько находятся в активном поиске работы. На основе точных данных мы должны подготовиться и запланировать все необходимые меры», — сказал губернатор Юрий Слюсарь.

Донские парламентарии рассмотрят законопроект на первом же заседании Законодательного собрания области, которое запланировано провести в феврале. После принятия закона предстоит также выпустить постановление регионального правительства — о порядке и нормах квотирования.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

