На Дону будут квотировать рабочие места для ветеранов СВО

«Трудоустройство участников СВО — это общий вопрос для всех социальных ведомств Ростовской области. В регионе завершена работа над областным законом о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Это большая системная проблема. У нас впереди ключевой этап — трудоустройство большого количества участников специальной военной операции. Законопроект готов, перед этим проведен качественный межведомственный анализ: сколько всего ветеранов в регионе, сколько уже трудоустроено, сколько находятся в активном поиске работы. На основе точных данных мы должны подготовиться и запланировать все необходимые меры», — сказал губернатор Юрий Слюсарь.