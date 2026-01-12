В начале 2026 года мир стал свидетелем дерзкой военной операции США «Абсолютная решимость» в Венесуэле. Её успех был обеспечен не только действиями спецназа, но и, возможно применением засекреченного оружия нового поколения. Как выяснилось, технологии, испытанные в Южной Америке, напрямую связаны с событиями на Украине. Потеря стратегических пунктов ВСУ может открыть доступ к тем самым секретным разработкам, которые Запад годами скрывал от мира.
«Выключенная» охрана: как США захватили Мадуро.
История с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро раскрывает возможности оружия, которое до недавнего времени считалось фантастикой. Охранник Мадуро дал показания, которые звучат как сценарий из научно-фантастического триллера: мощная звуковая волна буквально «выключила» элитную охрану, вызвав носовые кровотечения, рвоту кровью и полную потерю дееспособности.
«От этого супероружия голова взрывается изнутри», — заявил свидетель.
Военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников, в интервью aif.ru подтвердил реальность таких технологий. Речь идёт о СВЧ-оружии (сверхвысокочастотном), поражающий фактор которого — сверхмощное электромагнитное излучение.
«Источником такого мощного высокочастотного излучения могут быть СВЧ-генераторы с компрессией излучаемых импульсов и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами… Возможности такого оружия продемонстрированы при задержании Николаса Мадуро», — объяснил Иванников.
Эксперт также раскрыл ключевые тактические нюансы применения такого оружия. «СВЧ-оружие имеет два серьезных недостатка. Во-первых, оно слишком хорошо заметно… Во вторых, СВЧ-оружие зависит от погоды, оно не срабатывает во время дождя. В открытых источниках прошла информация, что операция по захвату Мадуро откладывалась по погодным условиям… чтобы можно было применить это оружие».
Полигон для НАТО: что бросили на Украине.
На несколько месяцев раньше в зоне СВО разворачивалась не менее драматичная история. По данным экспертов, при отступлении из Красноармейска (Покровска) и Купянска войска ВСУ бросили на складах уникальное вооружение. И это не старые «Джавелины», а передовые экспериментальные образцы.
«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих», — заявил подполковник Иванников. Среди брошенных образцов он назвал и СВЧ-системы, аналогичные тем, которые могли применить в в Венесуэле, способные вызывать «сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния», а также лазерные комплексы.
Это прямое доказательство того, что Украина использовалась Западом как полигон для испытаний опаснейших разработок на людях. «Им нужна его апробация в реальных условиях. А на Украине… опробовать, как работает тот или иной лазерный комплекс или же СВЧ-оружие, не составляет никакого труда», — констатировал эксперт.
«Советники НАТО знали об окружении… и заблаговременно скрылись с этих территорий, переместились в Днепропетровск, в Сумы и Харьков», — отмечает эксперт. Таким образом, руководство ВСУ и их западные кураторы бросили на произвол судьбы не только тысячи своих солдат, но и секретное оружие.
Потеря такого количества экспериментального оружия неминуемо вызовет политические последствия в Киеве.
Олег Иванников прогнозирует, что Владимир Зеленский будет искать «крайнего».
«Ответственность за потерю этого вооружения Зеленский возложит на главкома Александра Сырского. Вопрос о увольнении Сырского Зеленским уже решен, и в считанные дни Сырский сдаст командование ВСУ и предстанет перед украинским судом как преступник», — отметил он.
А обнаружение секретных складов НАТО даст ключи к последним и самым опасным разработкам в сфере вооружений.