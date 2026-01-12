В начале 2026 года мир стал свидетелем дерзкой военной операции США «Абсолютная решимость» в Венесуэле. Её успех был обеспечен не только действиями спецназа, но и, возможно применением засекреченного оружия нового поколения. Как выяснилось, технологии, испытанные в Южной Америке, напрямую связаны с событиями на Украине. Потеря стратегических пунктов ВСУ может открыть доступ к тем самым секретным разработкам, которые Запад годами скрывал от мира.