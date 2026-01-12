В тюрьме по своей воле: жена Мадуро бросилась защищать мужа при захвате

Захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес стал одним из самых резонансных международных событий 2026 года.
Нападение США на Венесуэлу и захват президентской четы произошел 3 января и до сих пор продолжает волновать весь мир. Сейчас Мадуро и Флорес находятся в федеральной тюрьме Нью-Йорка.
Правозащитник Иван Мельников в беседе с aif.ru рассказал, в каких условиях содержится супруга венесуэльского лидера и почему ее арестовали вместе с мужем.
Силия Флорес вступилась за Мадуро во время захвата.
Супруга президента Венесуэлы Силия Флорес могла добровольно пойти за Мудуро при захвате Соединенными Штатами, сообщил Мельников. Однако, по словам специалиста, возможны и другие варианты.
Напомним, посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров спустя несколько дней после ареста рассказал, что Флорес сама решила следовать за американскими военными после захвата Мадуро. По его словам, изначально захватить должны были только главу Венесуэлы.
Мелик-Багдасаров со ссылкой на заявление сына Мадуро добавил, что на момент захвата никаких уголовных дел в отношении Силии Флорес не было.
Позже Флорес предъявили обвинения в якобы заговоре с целью наркотерроризма и заговоре с целью ввоза кокаина, а также владении пулеметами и взрывными устройствами, которые, как утверждается, хотели применить против Соединенных Штатов.
«Дело Мадуро само по себе очень неординарное. Что касается ареста его супруги, бывают разные истории. Например, зачастую при аресте мужа жена вступается за него, пытается не дать арестовать супруга. Если говорить конкретно о случае с Мадуро, то чисто теоретически его жена могла себя таким образом повести. Но, я предполагаю, что уголовное дело в отношении нее к тому моменту уже все-таки было. Или же его могли, как говорится, на коленке состряпать», — отметил правозащитник.
По словам Мельникова, арест Флорес был спланирован заранее.
Флорес арестовали для давления на Мадуро.
Силию Флорес могут использовать для давления на Николаса мадуро, считает Мельников. По его словам, для Соединенных Штатов — это обычная практика.
«Супругу Мадуро могли захватить в качестве элемента давления. В США периодически используют подобные схемы: арестовывают обоих супругов, чтобы давить на одного из них. Вполне возможно, что такую же схему применят и в отношении венесуэльского лидера и его жены. Они, наверняка, находятся на одиночном содержании», — отметил Мельников.
По словам правозащитника, Мадуро и Флорес могут несколько месяцев продержать отдельно, не выпуская даже на прогулку. А позже специально «сталкивать» в коридорах или во время допросов.
«Например, Мадуро будет заходить в кабинет, из которого только что вышла его жена. Таким образом им будут демонстрировать, что один из них уже якобы дал некие показания», — добавил эксперт.
Маленькая камера с железной кроватью.
После захвата американцами Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены в Метрополитенский центр содержания под стражей, находящийся в Бруклине в Нью-Йорке.
В учреждении содержатся заключенные мужского и женского пола всех уровней безопасности. Преимущественно там находятся лица, ожидающие судебного разбирательства в судах Манхэттена и Бруклина либо перевода в место постоянного отбывания наказания после вынесения приговора.
В тюрьме есть отдельная территория для отдыха на свежем воздухе, медицинский блок с кабинетами для осмотра и стоматологическим кабинетом. Также есть отдельное крыло для образовательных программ и тюремная библиотека.
Среди известных заключенных бруклинской тюрьмы числятся рэпер P. Diddy (Шон Комбс), которого в октябре прошлого года суд приговорил к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией; фигурантка дела Джеффри Эпштейна — Гислейн Максвелл, а также экс-министр общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна.
Мельников рассказал, в каких условиях может содержаться Флорес.
«Флорес, вероятнее всего, находится в одиночной камере. В федеральной тюрьме в Бруклине есть отдельный блок для женщин. Камера небольшая, примерно 2 на 2,5 метра. Внутри есть железная анивандальная кровать, унитаз, железный рукомойник, возможно, еще и небольшой столик. Все прикручено к полу. Это стандартная камера в США. Там есть, конечно, и многоместные камеры, но учитывая статус обвиняемых, их, наверняка, будут держать отдельно», — пояснил Мельников.
Скудное питание и бутерброды на завтрак.
Мельников, комментируя дело Мадуро и Флорес, отметил, что в тюрьме Нью-Йорка, где они содержатся, довольно скудное питание.
«Питание там очень скудное. По словам людей, которые там находились, на завтрак могли дать пару бутербродов, на обед — рис с бобами, на ужин тоже что-нибудь скудное. Питание очень слабое. При этом есть возможность заказывать пищу. В основном за счет этого люди получают необходимое количество питательных элементов, потому что только на местной пище многие чувствуют голод, тяжело прожить», — отметил Мельников.
По словам правозащитника, на территории тюрьмы есть прогулочная зона, но Силию Флорес вряд ли будут туда выпускать.
«Что касается телефонных звонков. В этом случае человека выпускают глубокой ночью. То есть, например, будет выбор либо спать, либо тебя могут вывести из камеры для телефонного звонка. Условно, это может произойти в 2 часа ночи», — добавил эксперт.
При этом Мельников подчеркнул, что эти условия содержания обычно применяются к простым заключенным, а дело Мадуро и его жены — нестандартный случай.
Хронология конфликта США и Венесуэлы.
Соединенные Штаты обвинили Венесуэлу в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков и осенью 2025 года стали наносить удары по кораблям в Карибском море, которые якобы перевозили запрещенные вещества.
3 января США провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес.
После этого венесуэльского лидера начали судить в Штатах якобы за преступления, связанные с наркотиками.
Ранее стало известно, что Мадуро обратился к сыну из американской тюрьмы и призвал его не грустить.