«Две собачьи упряжки»: Трамп рассказал об обороне Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к теме Гренландии, заявив о её уязвимости.

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к теме Гренландии, заявив о её уязвимости. По его словам, оборона острова состоит лишь из «двух собачьих упряжек», в то время как в регионе активно присутствуют российские и китайские военные корабли, включая эсминцы и подводные лодки.

«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — заявил глава Белого дома.

Трамп неоднократно утверждал, что Соединённые Штаты должны любой ценой получить контроль над Гренландией, иначе это сделают Россия или Китай.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил доходы США от украинских ресурсов.

