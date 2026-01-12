«Две собачьи упряжки»: Трамп рассказал об обороне Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к теме Гренландии, заявив о её уязвимости. По его словам, оборона острова состоит лишь из «двух собачьих упряжек», в то время как в регионе активно присутствуют российские и китайские военные корабли, включая эсминцы и подводные лодки.
«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», — заявил глава Белого дома.
Трамп неоднократно утверждал, что Соединённые Штаты должны любой ценой получить контроль над Гренландией, иначе это сделают Россия или Китай.
