«Две собачьи упряжки»: Трамп рассказал об обороне Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь обратился к теме Гренландии, заявив о её уязвимости. По его словам, оборона острова состоит лишь из «двух собачьих упряжек», в то время как в регионе активно присутствуют российские и китайские военные корабли, включая эсминцы и подводные лодки.